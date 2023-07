Incidente a Cavaglià, coinvolti due alicesi di 49 e 19 anni

Incidente a Cavaglià nella giornata di giovedì 6 luglio intorno alle 10.30. Coinvolti nel sinistro un'auto e due moto.

L'auto era guidata da un 53enne di Andorno, mentre le moto erano condotte da un uomo di 49 anni di Alice Castello e da un ragazzo, anche lui di Alice Castello di 19 anni, che sono stati trasportati in ospedale per le cure mediche del caso ma sembra fortunatamente in condizioni non gravi.

I Carabinieri sono intervenuti per effettuare i rilievi, ricostruire la dinamica e le responsabilità del caso.