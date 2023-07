«C'è una raccomandata per lei...». Ma è un trucco per infilarsi in casa e rubare. Denunciata una 36enne

Una donna è stata denunciata con l'accusa di aver commesso almeno tre furti utilizzando la tecnica della raccomandata.

La tecnica è molto ingegnosa. Si citofona alla vittima, presentandosi come portalettere, chiedendo il piano in cui abita asserendo di doverle consegnare una raccomandata. Poi si chiede alla vittima, per velocizzare i tempi, di scendere al pianterreno mentre viene consegnata una raccomandata ad un altro condomino del medesimo stabile, e di attendere per qualche minuto davanti al portone. Mentre la vittima è giunta dabbasso e attende che il postino torni per consegnare la raccomandata, si sale celermente al piano indicato dove quasi certamente la porta d’ingresso dell’abitazione sarà stata lasciata aperta. Ci si impossessa velocemente di ciò che si riesce a trovare a portata di mano e ci si allontana con tutta calma, magari incontrando in atrio la vittima che, sempre fiduciosa, attende ancora l’arrivo del portalettere.

Una donna di 36 anni residente in città, ben conosciuta alle Forze dell’Ordine, è gravemente indiziata di avere commesso almeno tre furti usando la tecnica sopra descritta, motivo per il quale è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria. Tuttavia potrebbe darsi che i colpi messi a segno siano più numerosi, per cui chi ritiene di avere subito azioni di questo genere è invitato a contattare al più presto un Comando dell’Arma, o di altra Forza di Polizia, per sporgere regolare denuncia.