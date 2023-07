«Assolti perché il fatto non sussiste»: si chiude un incubo per sei dipendenti delle Poste

Assolti, in Appello, «perché il fatto non sussiste». Si chiude un incubo iniziato sette anni fa per sei impiegati di un ufficio postale cittadino, finiti a processo con l'accusa di aver svuotato il libretto di un correntista, sul quale erano depositati 30 mila euro.

Una vicenda partita nel 2016 e arrivata in aula al termine di un tormentato iter nel quale, per due volte, la Procura aveva chiesto l'archiviazione delle accuse, e per due volte la parte lesa si era opposta, ottenendo alla fine di arrivare al dibattimento.

leggi anche: 30MILA EURO SPARITI DAL LIBRETTO METTONO NEI GUAI L'INTERO UFFICIO

E anche l'iter in aula era stato tutt'altro che lineare: da un lato i dipendenti, difesi dagli avvocati Massimo Mussato, Andrea Corsaro, Gabriele Costanzo e Cesare Fiorenzi, che avevano sempre respinto le accuse; dall'altro la parte civile e la Procura a contestare prelievi di denaro avvenuti allo sportello e dal bancomat: operazioni svolte molto tempo prima che venisse presentata una denuncia e per far chiarezza sulle quali non era stato possibile far ricorso ai filmati di videosorveglianza dell'ufficio, nel frattempo cancellati. Una perizia aveva invece riconosciuto come autentiche alcune firme che il pensionato aveva inizialmente disconosciuto. La ricostruzione alternativa della vicenda fornita in aula dai legali degli imputati non era bastata, però, in primo grado, per ottenere un'assoluzione.

Per cinque dei sei impiegati dell'ufficio - uno aveva raggiunto la pensione prima dell'inizio del processo - la sentenza di condanna di primo grado aveva comportato anche il licenziamento, provvedimento impugnato e in attesa di discussione davanti al giudice del lavoro. Ora l'Appello ha del tutto ribaltato il verdetto, con un'assoluzione ampia «perché il fatto non sussiste»: con il riconoscimento della correttezza del proprio operato, per i sei impiegati si chiude un capitolo doloroso e faticoso sia dal punto di vista umano che professionale.

«A due anni dalla sentenza di primo grado - dice l'avvocato Mussato - è giunta la tanto agognata e attesa riforma integrale da parte della Corte d’Appello, che ha assolto con formula piena sei persone innocenti, dalla condotta tenuta nella vita e sul lavoro assolutamente ineccepibile. Una vicenda che si era evidenziata fin dall’inizio per le vistose anomalie e contraddizioni riscontrabili nell’atteggiamento e nella versione resa da parte della persona offesa, tanto contraddittoria da sconfinare nell’assoluta inconsistenza della prova. Ora queste persone potranno ritornare, con la dignità di sempre, alla loro quotidianità, lasciandosi alle spalle questa triste, ingiusta e angosciosa vicenda».