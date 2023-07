Notte Bianca: musica, buon cibo, shopping. Guest star Iginio Massari

Notte bianca nel segno della musica e della buona cucina, sabato 15 luglio. A organizzare l'appuntamento sono Ascom Confcommercio Vercelli con il supporto del Comune, del Gruppo Nuova Sa-car e di Atena Gruppo Iren.

Dalle 18 a mezzanotte White Ascom Night con street music e street food, negozi aperti in orario serale anche con le bancarelle con i saldi di fine stagione, punti musica e food gestiti dai pubblici esercizi cittadini.

Arrosticini, arancini, pizza, hamburger, burrito, la “zizzona”, fritti e hamburger di pesce, aperitivi, cocktail, birre artigianali e bollicine sono solo alcune delle proposte food per la serata che troveranno collocazione davanti ai pubblici esercizi cittadini, alcuni dei quali, per l’occasione, proporranno anche un accompagnamento musicale.

Guest Star della serata, grazie allo sponsor Gruppo Nuova Sa-car, il maestro pasticciere Iginio Massari, che alle 21.30, presentato dalla giornalista Irene Colombo, intratterrà gli ospiti in un talk show in via Vittorio Veneto. Alle 21 l’evento “Aspettando la Sagra”, in piazza Cavour, organizzato dal Comitato Vecchia Porta Casale nell’ambito della rassegna comunale estiva Musa Vercelli: musica con tributo ai Nomadi e degustazione di panissa.

Infine, in corso Libertà la «University Night», evento di intrattenimento per coinvolgere il mondo degli studenti universitari nella vita cittadina.