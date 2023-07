Il riso star nell’evento di Élite Mediterranea

Dopo il viaggio alla scoperta della Nocciola Piemonte IGP, protagonista di tre incontri di assoluto livello, è stato il Riso di Baraggia Biellese e Vercellese DOP, accompagnato dalle principali denominazioni vinicole DOC e DOCG piemontesi, la vera star di un’esperienza culinaria e non solo, svoltasi mercoledì 5 luglio presso due location: l’azienda agricola Musso a Carisio (VC) e il ristorante e rice resort Armonie in Corte a Buronzo (VC).

A proporre questo ciclo di eventi, il Consorzio Élite Mediterranea in prima linea per valorizzare le eccellenze del Piemonte, a partire da quelle di Langhe, Roero e Monferrato.

La prima parte della mattinata è stata dedicata alla visita dell’Azienda Agricola Musso e a un tour delle risaie, per poi iniziare una vera e propria degustazione nel ristorante e rice resort Armonie in Corte. A guidare l’evento e il viaggio attraverso le ricette delle cascine della Baraggia, Giulia Varetti, guida e sommelier del riso. Tradizione, gusto e cultura popolare nel menu che prevedeva l’antipasto della risaia con Carnaroli integrale alle verdure, trota e verdure in carpione con riso Apollo, paletta biellese, abbinato a un Roero Arneis. Poi è stato servito un bis di risotto: Arborio ai due peperoni servito con una Barbera, e Sant’Andrea al gorgonzola filtrato e nocciole tostate IGP del Piemonte, accompagnato da un Barolo. A chiudere, la panna cotta al riso con frutta di stagione, in abbinamento a un Moscato d’Asti.

Come da tradizione, i 4 piatti sono stati sottoposti al giudizio di una giuria mista, composta da giornalisti e operatori di settore: un modo per far crescere il dibattito sulle ulteriori opportunità di sviluppo della Nocciola Piemonte IGP e dei suoi alleati enogastronomici, andando così a rafforzare la mission del Consorzio Élite Mediterranea, associazione di aziende agricole nata nel 2020 che si prefigge di far conoscere e valorizzare le eccellenze enogastronomiche locali, e non solo, sia in Italia che all’estero. L’obiettivo principale dei suoi progetti è valorizzare prodotti piemontesi come la Nocciola Piemonte IGP e il riso di Baraggia Biellese e Vercellese DOP, presentandoli con accostamenti insoliti per ampliarne gli estimatori. Il ciclo di eventi ha permesso di creare un format dinamico con il quale far conoscere le eccellenze del territorio e aprire uno spazio di confronto costruttivo per il futuro.

Matteo Musso, titolare dell’omonima azienda agricola, ha spiegato il significato di questa giornata. “Per noi è stato importante far conoscere la qualità del Riso di Baraggia Biellese e Vercellese DOP, raccontarne il ciclo produttivo e la storia attraverso il territorio e le tradizioni. Dopo la visita e l’approfondimento nella nostra azienda agricola era fondamentale che il riso parlasse a tavola attraverso i piatti”.

Anna Maria Corrado, chef del turismo sostenibile del rice resort Armonie in Corte ci racconta il menu: “L’antipasto si lega alla tradizione popolare, a quello che si mangiava nelle cascine. Nelle altre ricette abbiamo cercato accostamenti che esaltassero la tipologia di riso e le sue proprietà organolettiche. Il nostro obiettivo è quello di essere un punto di riferimento per chi vuole conoscere il riso attraverso la scoperta del territorio, ma anche grazie a un nuovo modo di fare ospitalità che ne celebri il racconto, la storia e lo valorizzi, scegliendo produttori locali e ingredienti semplici e di qualità”.

L’ultimo appuntamento sarà “Nocciolando nel Roero”, il 27 luglio presso Villa Tiboldi, a Canale, alla scoperta delle peculiarità dei vini Roero DOCG e Roero Arneis DOCG, prima di esplorare il gusto della nocciola attraverso un menu degustazione indimenticabile.