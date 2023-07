Una serata dedicata a Rossini con Quartetto e Conservatorio Cantelli

Prosegue la collaborazione della Società del Quartetto con il Conservatorio Cantelli per il terzo appuntamento della rassegna dedicata agli artisti dell’Istituto musicale novarese che vede la partecipazione del soprano Maria Grazia Aschei e della pianista Yirui Weng, venerdì 7 luglio, Museo Borgogna, ore 21.

La serata musicale sarà interamente incentrata sulla figura di Gioacchino Rossini, che al Conservatorio Cantelli viene studiato approfonditamente nel Rossini Lab curato dal Maestro Giovanni Botta, con un programma che presenta soprattutto Arie da camera e pezzi pianistici, tratti dai Péchés de vieillesse (Peccati di vecchiaia), una raccolta in 14 volumi che comprende 150 brani composti tra il 1857 e il 1868. L’opera comprende brani destinati al pianoforte solo, pagine per voce con accompagnamento del pianoforte, pezzi per ensemble vocali e cameristici. Alcune di queste composizioni sono apparse postume alla fine del XIX secolo, poi, negli anni ’50, la Fondazione Rossini ha avviato la pubblicazione dell’intera opera. Nei Péchés de vieillesse, oltre alla bellezza della musica, si può apprezzare l’originalità e l’ironia del compositore.

Biglietti (euro 5/3) disponibili presso la Società del Quartetto, via Monte di Pietà 39 a Vercelli, ore 16,00-18,00 oppure si possono prenotare telefonicamente al n. 0161.255575 o con email: biglietti@quartettovercelli.it.