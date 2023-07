Pozzolo e Riva Vercellotti al summit mondiale della resistenza iraniana

Nei giorni scorsi il deputato Emanuele Pozzolo, membro della Commissione Affari Esteri e comunitari della Camera, e il consigliere regionale piemontese Carlo Riva Vercellotti sono stati ospiti a Parigi della convention mondiale Free Iran World Summit, organizzata dai Mojahedin del Popolo, il principale gruppo della resistenza iraniana.

«Questo grande incontro ha visto la presenza di migliaia di persone che - dichiara Pozzolo, co-presidente insieme al senatore Giulio Terzi di Sant’Agata, del Comitato interparlamentare per un Iran libero - amano la libertà e lottano contro il regime criminale degli ayatollah: a Teheran ogni giorno avvengono arresti, violenze, fucilazioni e impiccagioni, tutto questo perché la teocrazia islamica sta cercando di mantenere con il terrore il potere che sente sfuggire di mano. È un dovere morale per l’Occidente stare senza se e senza ma a fianco di chi lotta per la libertà e contro il fanatismo».

All’evento parigino erano presenti tra gli altri l’ex vicepresidente americano Mike Pence, l’ex consigliere per la sicurezza americana John Bolton e la politica colombiana a lungo rimasta ostaggio delle FARC Ingrid Betancourt.

«È stato un onore - dice Riva Vercellotti - essere chiamato a portare la voce del Piemonte al Free Iran World Summit. In rappresentanza del Consiglio regionale e di tanti sindaci piemontesi presenti ho ribadito la convinta vicinanza a tutte quelle coraggiose donne che si battono in Iran e la ferma condanna alle violente repressioni in atto. A tutti i giovani patrioti, a tutte le donne e a tutti gli studenti resistenti che ogni giorno lottano per i propri diritti mettendo a rischio la vita ho detto: “Il Piemonte è con voi!».