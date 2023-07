Eudaimon, azienda leader nel welfare aziendale, passa al gruppo finlandese Epassi

Eudaimon, gruppo vercellese leader nel mercato del welfare, passa al gruppo finlandese Epassi. L'operazione è stata perfezionata nei giorni scorsi e «rappresenta una grande opportunità di crescita perché, grazie ad essa, diventiamo da subito protagonisti in Europa nell’evoluzione del welfare e dei benefit attraverso la tecnologia», dichiara Alberto Perfumo, fondatore e amministratore delegato del gruppo.

Grazie all’acquisizione effettuata la realtà finlandese, che vanta strutture in altri paesi europei oltre a 13 milioni di utenti e 570 milioni di servizi, entra nel mercato italiano e acquisisce quelle competenze welfare che saranno decisive nel suo prossimo sviluppo.

«Il settore del welfare in Italia è uno dei più importanti in tutta Europa e la nostra ambizione è quella di diventare leader mondiali nei sistemi di erogazione dei servizi ai dipendenti», aggiunge Pekka Rantala, CEO del Gruppo Epassi

Con 150 milioni di euro di transato, 600mila utenti, 750 clienti e 50 dipendenti Eudaimon è leader nel settore del welfare aziendale e punta a divenire protagonista in Europa nell’evoluzione del welfare e dei benefit attraverso la tecnologia. «Quest’operazione è un’eccezionale opportunità per continuare il nostro percorso di crescita, in Italia e non solo, con il fine ultimo di mettere a disposizione dei nostri clienti soluzioni e servizi sempre in grado di rispondere in modo innovativo ed efficace ai diversi bisogni dei propri dipendenti – prosegue Perfumo –. Combinando la nostra esperienza e le nostre competenze sul welfare sociale e il benessere delle persone con la leadership tecnologica e l’esperienza sui benefit di Epassi saremo in grado di offrire soluzioni complete alle imprese e alle loro persone e di essere leader nel welfare aziendale in Europa. Inoltre, abbiamo fin da subito trovato nei nostri interlocutori un elemento per me fondamentale e decisivo, ovvero una piena sintonia di valori e di modo di fare business: sono quelli che hanno guidato Eudaimon negli oltre 20 anni dalla fondazione e che sono sicuro ci guideranno nei prossimi 20».

Epassi ha strutture nel Regno Unito, Irlanda e Polonia. Vanta 13 milioni di utenti, gestisce oltre 570 milioni di employee benefits ed è stata inserita dal Financial Times fra le 1000 fastest growing company in Europa, per la seconda volta di fila negli ultimi due anni e la terza negli ultimi cinque.

«Siamo felici di accogliere Eudaimon e la sua squadra all’interno della famiglia Epassi – afferma Pekka Rantala, Ceo del gruppo –. La nostra ambizione e la nostra mission sono quelle di diventare leader mondiali nei sistemi di pagamento e di erogazione dei servizi ai dipendenti e, in questo senso, il mercato del welfare in Italia è uno dei più importanti in Europa. Per centrare i nostri obiettivi investiamo molto e lo facciamo soprattutto in tecnologia perché abbiamo la certezza che dalla digitalizzazione dei contenuti e dei servizi passi il futuro dei benefit e del welfare. Crediamo che Eudaimon sia il partner ideale per vincere la sfida italiana e per continuare il nostro percorso di crescita e di espansione: l’abbiamo scelta perché possiede un bagaglio di competenze e conoscenze uniche nel panorama europeo e contiamo di poter sviluppare assieme i contenuti per un’offerta sempre più ricca, innovativa e vincente».

Gli azionisti di Eudaimon sono stati assistiti da Clearwater International (M&A Advisor), con un team composto da Marco Morfino, Stefano Goldberg e Chiara Rasenti, e da ADVANT NCTM (Legal Advisor), con un team composto da Simone De Carli e Chiara Venditti.