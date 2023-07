“I diritti non si respingono": campagna di Amnesty e Cgil

Nuova campagna contro i respingimenti di chi fugge da guerre e persecuzioni. Ad avviarla Amnesty International e Cgil a sostegno di “I diritti non si respingono”: sul balcone della Camera del Lavoro, in via Stara a Vercelli, campeggia un vistosissimo striscione giallo e nero che ricorda come dal mar Mediterraneo alla frontiera polacca, da Melilla a Ventimiglia: tantissime persone continuano a perdere la vita provando a raggiungere l’Unione Europea.

«Si moltiplicano le stragi, ma non gli sforzi istituzionali per fermarle. Di fronte a gravi e continue tragedie, i Governi e le istituzioni europee continuano a rimpallarsi le responsabilità e a proporre ricette non solo inefficaci, ma addirittura dannose - dichiara Maria Giuliana Massa, responsabile del Gruppo Amnesty “Italia 93 – Vercelli” - . Per sensibilizzare l’opinione pubblica vercellese Amnesty International ha esposto sul balcone della Camera del Lavoro, lo striscione giallo e nero con la scritta “I diritti non si respingono”».

La collaborazione avviata negli scorsi anni con Cgil Vercelli e Valsesia va avanti con questa nuova iniziativa per ribadire «che il traffico di esseri umani si combatte garantendo la possibilità di chiedere asilo in modo legale e sicuro, attraverso l’istituzione di canali di accesso e non creando barriere, ostacoli, limitazioni della libertà o proponendo esternalizzazioni tanto rischiose quanto inefficaci», aggiunge l'esponente di Amnesty.

«Per noi del sindacato la parola accoglienza ha un significato concreto, tangibile, quotidiano - dice Valter Bossoni, segretario generale della Cgil Vercelli Valsesia -. Ogni giorno alla Camera del lavoro entrano decine di persone straniere: sono lavoratori, migranti vecchi e nuovi, donne, anziani, disabili. Sono persone sovente fragili che cerchiamo di aiutare con i nostri servizi, tramite il sindacato, il patronato e il Caaf. Per questo motivo, oltre che per i motivi ideali che tutti conoscono, siamo al fianco di Amnesty in questa iniziativa».

Lo striscione resterà esposto sul balcone di via Stara fino a metà settembre mentre sul sito di Amnesty International Italia sarà possibile ottenere maggiori informazioni e sottoscrivere un appello on-line.

Questo è il link per firmare l’appello: https://bit.ly/3NbG0rJ