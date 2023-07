Sarà Umberto Tozzi a esibirsi, il 30 luglio, in piazza Antico Ospedale per Musa Vercelli. Il cantante sostituisce Piero Pelù che ha dovuto annullare il tour a causa di un problema di salute.

Dopo il successo ottenuto con le date live all’estero, registrando il tutto esaurito in Australia e in Belgio, Umberto Tozzi sarà in Italia, con il tour “Gloria Forever”.

L’evento, che prende il via alle 21, è a ingresso gratuito, ma è necessario prenotare sulla piattaforma Dice.