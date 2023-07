Guardia medica turistica per l'Alta Valsesia

Torna, dal 24 luglio all’8 settembre, il servizio di assistenza sanitaria ai turisti a favore delle persone che soggiornano in Alta Valsesia. L’attività si svolgerà all’ambulatorio Ask di Scopello, in via Mera nei locali del Municipio, dalle ore 9.30 alle 13.30; al Centro Medico di Alagna, in piazza Ingegner Rolando, dalle 14 alle ore 18, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì (sono esclusi i sabati, le domeniche, il 14 ed il 15 agosto). Tutte le richiesta di visite sia ambulatoriali sia domiciliari dovranno essere inoltrate al numero 116117. Il servizio è compensato direttamente dall’assistito secondo le seguenti tariffe: visite medica ambulatoriale 15 euro; visita medica domiciliare 25 euro.

Al fine di ottenere l’eventuale rimborso previsto dell’importo pagato: per i turisti residenti in Piemonte, le attuali disposizioni regionali prevedono che hanno diritto a ottenere il rimborso (pari a 5,16 euro per visita ambulatoriale e a 10,33 euro per visita domiciliare), a cura dell’Asl di appartenenza, le seguenti categorie: minori di anni sei e gli over 65enni che appartengano a nucleo familiare il cui reddito imponibile annuo sia inferiore a 36.151,93 euro; gi invalidi di grado pari o superiore al 67%.

Per i turisti provenienti da altre Regioni, valgono le disposizioni emanate dalle rispettive Asl competenti alle quali è opportuno rivolgersi.