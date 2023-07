Droga, denunciata una 24enne vercellese

Una 24enne residente a Vercelli è stata denunciata, il 3 luglio scorso, dai Carabinieri di Biella che l'hanno trovata in possesso di 2 grammi di eroina e un grammo di cocaina.

Intorno alle 23 la ragazza, già nota per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, è stata vista uscire a piedi dalla stazione ferroviaria. Fermata per un controllo, nell'adiacente viale Roma e sottoposta a successiva perquisizione, è stata trovata in possesso dello stupefacente, sequestrato dalle forze dell'ordine. Per la donna, invece, è scattata la denuncia.