Asl e Finanza alleate per il controllo sulla spesa sanitaria e le opere Pnrr

Protocollo d’intesa tra l’Asl Vercelli e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vercelli che consentirà una collaborazione più strutturata finalizzata a prevenire e contrastare le condotte lesive degli interessi economico-finanziari pubblici in tutte le loro forme.

L’obiettivo è di migliorare, con una selettiva circolarità informativa, la capacità di intercettare i fenomeni illeciti a danno del settore della spesa sanitaria a partire dalle dichiarazioni finalizzate a beneficiare dell’esenzione dal ticket per la fruizione di prestazioni sanitarie, nonché dell’esenzione alla compartecipazione alla spesa sociale per le prestazioni socio – sanitarie (spesa che nel caso di soggetti indigenti ricade sui Comuni e sugli Enti Gestori) e delle modalità di fruizione dei fondi pubblici per l’esecuzione degli appalti, compresi quelli connessi ai progetti e ai programmi finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.).

A siglare l’accordo - il primo del suo genere a Vercelli - sono stati il direttore generale della Asl Vc, Eva Colombo, e il comandante provinciale della Guardia di Finanza, colonnello Ciro Natale.

L’intesa, che impegnerà le Parti nell’ambito dei rispettivi fini istituzionali e del quadro normativo vigente, affida agli uffici della Asl i preliminari approfondimenti dei dati e delle informazioni sul versante della spesa sanitaria detenuti in ragione delle proprie funzioni per selezionare qualificati input sui “casi sospetti” da trasmettere, nel pieno rispetto della privacy, alla Guardia di Finanza. A sua volta, il Comando Provinciale, attraverso i propri reparti operativi, svilupperà le notizie per orientare l'azione di prevenzione, ricerca e repressione dei possibili illeciti di natura economica e finanziaria concorrendo, in questo modo, all’obiettivo comune di rendere più selettivo e incisivo il controllo della spesa sanitaria ad esclusivo vantaggio dei cittadini.

Infine, viene anche stabilita la possibilità di promuovere e organizzare incontri formativi a favore del rispettivo personale con il fine di consolidare efficaci procedure di cooperazione nell’ambito delle intese raggiunte con la sottoscrizione dell’accordo.

Il protocollo con la Asl - che segue di qualche mese quello siglato dalle Fiamme Gialle con la Provincia di Vercelli a tutela del Pnrr - rappresenta un importante strumento “inter-istituzionale” di rafforzamento della legalità in un comparto di particolare delicatezza e rilevanza, confermando il ruolo della Guardia di Finanza di Vercelli, quale forza di polizia economico-finanziaria a competenza generale, a salvaguardia delle ingenti risorse finanziarie sia nazionali che unionali destinate all’efficientamento dei servizi della sanità vercellese.