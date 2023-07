Questura, in servizio due nuovi commissari

Hanno preso servizio martedì mattina due nuovi commissari assegnati alla Questura di Vercelli. al termine del 111° Corso di Formazione tenutosi alla Scuola Superiore di Polizia di Roma. Accolti dal questore Giuseppe Mariani Marialba Giangregorio e Filippo Maria Capellani, sono stati assegnati rispettivamente all’Ufficio di Gabinetto e all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Nata a Triggiano (Bari) nel 1994, laureata in giurisprudenza all’Università degli Studi di Bari Giangregorio ha svolto tirocinio alla Procura della Repubblica di Bari. Milanese, laureato in giurisprudenza nel capoluogo lombardo, Capellani ha svolto tirocinio alla Procura della Repubblica di Milano. Durante la frequenza del corso, entrambi hanno conseguito il master in Diritto, Organizzazione e Gestione della Sicurezza.

I due Commissari, che hanno ricevuto i migliori auguri di buon lavoro del Questore e di tutti i funzionari, al termine del periodo di tirocinio applicativo verranno immessi definitivamente in ruolo nell’aprile 2024.