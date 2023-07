Cucciolo bloccato tra le sbarre del balcone: a salvarlo i Vigili del Fuoco

Intervento di soccorso per recuperare un cucciolo rimasto incastrato nell'inferriata di un balcone, martedì mattina, da parte dei Vigili del Fuoco del Comando di Vercelli.

Poco dopo le 11, le squadre sono intervenute in via Pitagora per soccorrere il cagnolino, rimasto bloccato nell'inferriata del balcone di un appartamento al terzo piano.