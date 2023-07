“Riportiamo Minibell a casa": raccolta fondi per la donna morta sulla Sesia

Raccolta di fondi per sostenere le spese di sepoltura o di rimpatrio della salma di Minibell Puemape Cisniegas, la donna di origini peruviane morta domenica a causa di un grave malore che l'ha colpita mentre, con amici e connazionali, trascorreva il pomeriggio in una spiaggetta sulla riva del fiume Sesia, a Isolella. Aveva 51 anni e, nonostante i soccorsi e i tentativi di rianimazione, per lei non c'è stato nulla da fare.

A promuovere la sottoscrizione è l'associazione Igea odv, prevenzione, salute e vita di Borgosesia. Chi vuole aderire piò effettuare una donazione tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate: