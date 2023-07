Cimice dell'olmo, venerdì trattamento sulle alberate cittadine

Trattamenti contro la cimice dell'olmo, venerdì 7 luglio tra le 5 e le 7 del mattino, lungo le alberate di viale Garibaldi, Largo d’Azzo, corso San Martino e via Derna dove, fin dalla scorsa estate 2022, si è rilevata un’infestazione importante e non prevedibile di cimice dell’olmo. «L’insetto - spiegano dal Comune - non è pericoloso per l'uomo e non è un parassita delle piante, tuttavia l’invasione che tale insetto determina nei confronti delle abitazioni prospicienti le citate alberate, provoca disturbo ai residenti».

I controlli avviati dal mese mese di maggio 2023 e volti a predisporre le necessarie misure di contenimento di una ulteriore infestazione, hanno portato l'amministrazione alla decisione di trattare gli alberi con un apposito anti infestante, che verrà sparso su tutta la chioma degli olmi siberiani radicati in città. «L'insetticida che non presenta controindicazioni - aggiungono dal Comune -: gli interventi, eseguiti con l’irrorazione in piena chioma, saranno realizzati con mezzi idonei in grado di bagnare completamente le chiome e verranno svolti da una ditta specializzata».

Per consentire l'esecuzione degli interventi è stato previsto il divieto di sosta per le auto negli ambiti interessati dal trattamento. Si invitano inoltre i pedoni a non transitare in prossimità dei mezzi operativi durante gli interventi di irrorazione; i cittadini residenti nei viali alberati interessati dal passaggio dei mezzi a mantenere le finestre e le imposte chiuse per tutta la durata del trattamento; gli esercenti a coprire i dehors, gli arredi nonchè e chiudere le vetrine.

«Il prodotto - assicurano dal Comune - non ha alcun effetto nocivo sull’uomo e sugli animali e può essere facilmente rimosso con l’impiego di acqua, in ogni caso onde evitare di sporcarsi, si sconsiglia la frequentazione del viale durante gli interventi di irrorazione».

Qualora venerdì fossero previsti pioggia o vento l’intervento sarà riprogrammato.