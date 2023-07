Buona “la prima” opera a Sordevolo con il Nabucco del Teatro Coccia, 1300 presenze in due giorni FOTO e VIDEO

La Fondazione Teatro Coccia di Novara, come anche il Comune di Sordevolo e l'Associazione Teatro Popolare di Sordevolo ci hanno creduto. E i numeri della partecipazione e l'applauso finale della seconda e ultima serata di ieri domenica 2 luglio del Nabucco all'anfiteatro Giovanni Paolo II sono stati la dimostrazione che la scelta di portare nella Valle Elvo la terza opera lirica di Giuseppe Verdi, quella che ne decretò il successo, è stata vincente. Sono 1.300 le persone che hanno assistito tra Sabato 1 e Domenica 2 Luglio alla prima edizione di Sordevolo, L'Opera che Passione! inaugurata con Nabucco di Giuseppe Verdi. Il maltempo ha costretto a annullare la data del 30 Giugno, ma non ha smorzato l'entusiasmo d pubblico che ha affollato l'Anfiteatro Giovanni Paolo II nei due giorni successivi.

“Ci si aspetterebbe di tutto tranne che proprio un'assoluta apertura – ha esordito Corinne Baroni, direttore della Fondazione Teatro Coccia - . Io quasi mi sentivo sacrilega a proporre l'opera in questo magnifico luogo, perchè temevo che fosse intoccabile data la tradizione secolare della Passione. Invece è bastato un attimo, un pensiero, una stratta di mano e l'innovazione più assoluta è diventata una realtà, proprio in questo luogo che è così legato alla tradizione. Ho trovato un'apertura che io sono convinta che se fossi andata da qualsiasi altra parte non l'avrei trovata. Per questo dico che Sordevolo e i Sordevolesi sono il segno dell'innovazione, perchè attraverso loro noi riusciremo ad innovare quest'opera lirica che un po' ne ha bisogno. Grazie di cuore è stata una grandissima sorpresa”.

Il regista Alberto Jona ha spiegato che cosa sarebbe stato rappresentato sul palco all'anfiteatro, ed è entrato nei dettagli spiegando l'importanza dell'illuminazione in questa rappresentazione, talvolta realistica e talvolta astratta. “Questa grande struttura in ferro è un palco da concerto che abbiamo deciso di usare anziché come una scatola, usarlo come contenuto – ha invece raccontato Matteo Capobianco che ha curato le scene - . Queste grandi torre dorate, con i veli con i quali sono state ricoperte, danzano con il vento. Quella che abbiamo voluta rappresentare è una storia fuori dal tempo, con un chiaro riferimento all'antica Babilonia, ma in realtà man mano che l'opera va avanti verrete catturati in una dimensione quasi onirica anche grazie al fantastico lavoro di luci che è stato fatto”.

Soddisfazione da parte di tutti i protagonisti, primo tra tutti il Sindaco di Sordevolo, Alberto Monticone: "Sono felicissimo del successo di queste serate. Di come il Teatro Coccia si sia amalgamato con la nostra comunità e di come il lavoro di tanti mesi e soprattutto delle ultime settimane abbia dato il risultato che tutti ci auguravamo.”.

Gli fa eco Stefano Rubin Pedrazzo, Presidente dell'Associazione Teatro Popolare di Sordevolo: "L’emozione provata alla prima del Nabucco nell’Anfiteatro di Sordevolo con una cornice di pubblico degna delle grandi occasioni è stata grandissima, credo sia stata una scelta vincente iniziare questa collaborazione con il Teatro Coccia di Novara unendo queste due realtà piemontesi con l’intento di raggiungere risultati importanti negli anni a seguire. L'associazione è onorata di questa iniziativa propedeutica alla prossima edizione della nostra nobile tradizione".

Sordevolo, L'Opera che Passione è stato realizzato con il patrocinio di Ministero del Turismo, Regione Piemonte, Comune di Sordevolo, con il sostegno di Gruppo Banca d'Asti, Fondazione Biellezza, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Banca Sella, in collaborazione con Associazione Teatro Popolare di Sordevolo e Il Contato del Canavese.