Valsesiano arrestato in Sardegna, avrebbe aggredito e tentato di violentare una giovane

E' tornato a far parlare di sé l'uomo, oggi 46enne che, in due occasioni, era stato condannato da Tribunale di Vercelli per tentata violenza sessuale. L'uomo è finito in arresto, in Sardegna, con l’accusa di aver tentato di violentare una ragazza di 20 anni, fermata e aggredita in pieno centro a Sassari. Solo l'intervento di alcuni passanti ha permesso alla giovane di mettersi in salvo.

Il 46enne, valsesiano, era già stato condannato per due episodi analoghi. Il primo era avvenuto nel 2018 tra Borgosesia e Varallo: l'uomo, in piena notte, aveva inseguito in auto una giovane che stava rientrando a casa dopo il turno di lavoro. Dopo aver bloccato la vettura sulla quale la giovane viaggiava, aveva tentato di farla scendere e, vista l'opposizione, le aveva sferrato un pugno rompendole il naso. Per questo episodio nel 2019 l’uomo è stato condannato a due anni e 4 mesi.

Non appena finito di scontare i domiciliari per questo episodio, però, l'uomo ci era ricascato: dopo una serata al night aveva inseguito, bloccato e picchiato una ballerina che si era rifiutata di assecondare le sue pretese a sfondo sessuale. Una brutale aggressione avvenuta in pieno centro a Vercelli e ripresa dalle immagini della videosorveglianza comunale.

Per questi fatti, nel 2020, era stato condannato ad altri due anni e quattro mesi di carcere. Ora nei suoi confronti, ci sono di nuovo accuse simili, per fatti accaduti in Sardegna, dove l'uomo nel frattempo è andato a vivere.