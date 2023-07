Sicurezza stradale: arrivano un rilevatore di velocità e due di infrazioni semaforiche

Arriva il rilevatore di velocità in via Trino, all'altezza dell'ex Opn, dove da alcuni anni è presente una postazione di rilevamento, finora attivata solo sporadicamente in presenza degli agenti della Polizia locale.

E' quanto emerge da una determina del settore Sicurezza territoriale con la quale viene disposta la fornitura anche dei rilevatori delle infrazioni semaforiche.

L'attività di controllo avviata 2017, quando il Comune di Vercelli si era dotato delle prime due apparecchiature, «ha garantito - si legge nella determina - un progressivo e continuo rispetto della segnaletica semaforica andando a ridurre, almeno per quanto attiene ai siti di installazione, un deciso decremento dell’incidentalità con conseguenti effetti positivi sulla sicurezza stradale». I primi due rilevatori di infrazioni semaforiche erano stati posizionati - non senza polemiche - in viale Rimembranza, all'incrocio con via Massaua e in fondo a corso Salamamo, all'incrocio con piazza Sardegna.

Ora il Comune amplia l'attività di controllo, posizionando i rilevatori in viale Rimembranza, all'intersezione con via Massaua, nella carreggiata direzione di piazza della Vittoria, in corso Salamano, all'intersezione con piazza Sardegna, nella corsia verso piazza Sardegna; in via Massaua, all'intersezione con via Derna, nella corsia in direzione di via Tripoli e in via XX Settembre, all'intersezione via Manzoni, nella corsia in direzione di via Tripoli.