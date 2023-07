Brutto spavento, ma per fortuna nessuna conseguenza seria per un 22enne di Borgosesia che, alla guida della sua auto, si è scontrato con un animale selvatico, spuntato all'improvviso in mezzo alla strada e poi dileguatosi nella boscaglia.

È successo stanotte, poco dopo le 2, nel comune di Masserano: all'arrivo dei Carabinieri, erano presenti solo il giovane e il mezzo danneggiato a seguito dell'impatto.