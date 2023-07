Engas Hockey Vercelli, nuovo acquisto: l'attaccante argentino Marcos "Caco" Orellano

Engas Hockey Vercelli annuncia un nuovo acquisto per il prossimo campionato di A1: si tratta di Marcos “Caco” Orellano.

Di ruolo attaccante, argentino, ventisette anni, proviene dal Candelaria Sport Clube, squadra portoghese di seconda divisione che proprio recentemente non è riuscita a salire nella massima serie dopo aver disputato la finale dei playoff. Nell’ultimo campionato, Orellano ha messo a segno 15 reti. Nelle stagioni precedenti ha militato in Argentina: più recentemente nel Lomas de Rivadavia, Social San Juan e Richet y Zapata.

Roberto Crudeli, tecnico di HV: “Abbiamo monitorato Orellano tramite contatti con l’Argentina come Mauricio Videla, Gonzalo Romero Lopez “Nolito” e Alessandro Verona (Nolito e Verona hanno giocato l’ultima stagione in Portogallo nello Sporting e incontrato il Candelaria, battendolo, nella Coppa di Portogallo, ndr) e tutti hanno espresso pareri favorevoli su di lui. Si tratta di un attaccante su cui scommettiamo parecchio, sperando risponda a quanto ci aspettiamo. Orellano possiede molto pattinaggio, tecnicamente è bravo, ha fisicità e proviene da un campionato dove il ritmo è sempre alto. Durante la preparazione si studierà bene il suo inserimento e come gestirlo: conoscendolo ed osservandolo, cercheremo di trovare la soluzione per farlo rendere al massimo”.

La presidente di HV Marta Anna Ferretti: “Siamo contenti di avere Marcos Orellano a Vercelli. L’accordo è stato raggiunto grazie ai contatti di mister Crudeli e mi sono fidata della sua visione e di questa scelta. Ribadisco che si tratta di una scommessa, ci auguriamo si trovi bene con la squadra, punto comunque molto su Caco”.

Mister Crudeli continua parlando della preparazione: “La inizieremo il 3 settembre, visto che mancheranno cinque settimane all’inizio del campionato, la cui prima giornata si giocherà il 7 ottobre”.

Inevitabile parlare del nodo Palpregnolato, attualmente in ristrutturazione: “Vedremo se una parte di ritiro, quindici-venti giorni, non sarà a Vercelli, perché esiste il problema della pista su cui ancora dobbiamo avere delle risposte. La prossima settimana decideremo: parleremo con i dirigenti comunali, cercando di stabilire e capire che tipo di soluzioni trovare per poter effettuare una preparazione adeguata all’impegno, importante economicamente per la società e per la squadra a livello sportivo. Ho parlato con l’assessore Sabatino: è stato molto disponibile, essendo a conoscenza dell'enorme sforzo economico sostenuto dalla società in questi anni per dare alla città una squadra all’altezza del suo blasone hockeistico. Sono certo farà di tutto per farci iniziare la preparazione a Vercelli, anche solamente con l’uso della pista senza gli spogliatoi”.

La presidente Ferretti, sempre sul Palapregnolato, rilancia pensando alla WSE Cup che HV disputerà anche quest’anno: “Voglio portare a Vercelli l’Europa”.