Un milione di euro per la riqualificazione energetica degli edifici

Viaggiano spediti i lavori di efficientamento energetico previsti per i cinque edifici comunali a Santhià. Dopo la conclusione dei lavori nella Biblioteca Civica nello scorso maggio, ora si è ultimata la sostituzione di tutti gli infissi della scuola media a cura della ditta Chiorboli srl.

«Queste opere - si legge in una nota del Comune - vengono realizzate grazie ai fondi del ministero della Transizione Ecologica che abbiamo ottenuto a inizio anno. I bandi vinti prevedono la sostituzione degli infissi per tutti e cinque gli edifici e per tre di questi anche un completo relamping. Si tratta di circa un milione 170mila euro per cinque bandi».

I prossimi interventi riguarderanno le scuole primarie Collodi, il Centro Culturale Jacopo Durandi e infine il Palazzo Comunale.

«Ricordiamo che il beneficio sarà notevole, la sostituzione degli infissi è un elemento fondamentale per ottenere un isolamento termico e acustico degli edifici. Un intervento di riqualificazione energetica che ci permetterà di ottenere grossi risparmi sui consumi e soprattutto andrà a vantaggio di chi ci vive dentro quotidianamente: studenti e lavoratori».