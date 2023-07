Lettere del Comitato Ascoltami al capogruppo del Pd, Alberto Fragapane.

Buongiorno sig. Fragapane, siamo il Comitato Ascoltami a scriverle direttamente in quanto ha pensato di spendere il suo tempo per dichiarare che la nostra sofferenza è di serie B e non meritiamo un ambulatorio dedicato. Siamo circa 2.000 cittadini, TUTTI vaccinati.

Ci siamo fidati delle istituzioni e della scienza. Abbiamo la vita completamente rovinata da dopo la vaccinazione.

Interessante notare come si cerchi di mistificare la realtà usando etichette facili e qualunquistiche come “no-vax” per denigrare, inferiorizzare, ridicolizzare, mettere a tacere.

Ci dispiace deluderla ma siamo TUTTI vaccinati, TUTTI e TUTTI danneggiati gravemente.

La invitiamo a un confronto via Zoom con noi danneggiati, può chiederci quello che vuole, saremo lieti di raccontarle le nostre storie, come la sanità pubblica ci ha chiuso la porta in faccia, come il nostro lavoro, le nostre famiglie, la nostra vita NON sia più la stessa dopo la vaccinazione.

Ci dispiace subire l’ennesima discriminazione. Il suo preambolo sulle vite salvate dalla vaccinazione è fuori luogo.

Da quando il sacrificio umano è previsto per salvare altre vite?

Noi siamo stati sacrificati per un bene superiore? Ma chi ci ridarà la nostra salute? Chi ci ridarà il nostro futuro?

Potrebbe essere di buon gusto smettere di ideologizzare e strumentalizzare tutto, trattare il tema come si dovrebbe.

Siamo persone che hanno subito un danno permanente e grave. Qualcuno di noi non riesce a camminare. Altri hanno una pericardite invalidante a poco più di 20 anni. Una persona si è suicidata perché non trovava c.ure a questo danno inflitto seguendo i suggerimenti istituzionali.

Noi abbiamo seguito le indicazioni delle istituzioni, ora dove siete?

Addirittura scagliarsi contro la possibilità di avere un ambulatorio di cure dedicate.

Disumano. Nessuna altra patologia ha ricevuto mai una simile discriminazione, una becera ideologizzazione dove invece che accompagnare e curare una sofferenza si perde tempo a scagliarsi contro la nostra legittima richiesta di essere curati.

Speriamo di avere a breve un confronto con lei sig. Fragapane. E le auguriamo di non subire mai nella sua vita le discriminazioni che stiamo subendo.

Le auguriamo che mai per lei e i suoi cari venga negata e ideologizzata la possibilità di avere un ambulatorio per curarsi