Principio di incendio in un'azienda di macchine agricole

Principio d'incendio in un'azienda di macchine agricole, nella mattina di sabato primo luglio. L'allarme è scattato intorno alle ore 10 per un rogo che ha interessato legname e scarti di lavorazione. Sul posto, per i soccorsi, sono intervenute una squadra Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris e una del distaccamento volontario di Santhià che si sono occupate della completa estinzione del rogo e della messa in sicurezza dell'area interessata. Sul posto, per gli accertamenti del caso, anche i carabinieri della stazione di Livorno Ferraris.