Caresana, auto in fiamme. Medicato sul posto il conducente

Una persona ha avuto bisogno delle cure mediche dopo l'incendio della sua vettura avvenuto, nel pomeriggio di sabato, a Caresana.

Intorno alle 15,50 la squadra dei Vigili del Fuoco della centrale di Vercelli è stata allerta per l'intervento sull'incendio di un'autovettura avvenuto in via Fabio Filzi.

Ancora da accertare le cause del rogo, mentre per il conducente dell'auto che è stato necessario far ricorso alle medicazioni che gli sono state applicate sul posto da parte del personale del 118, intervenuto con i carabinieri di Stroppiana.

Dopo la messa in sicurezza del luogo e del mezzo, stanno proseguendo gli accertamenti per determinare la causa dell'incendio.