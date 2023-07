Burocrazia, servizi, bollette: apre lo Sportello amico dei cittadini

L’Unione Montana Valsesia è tra gli enti promotori dello sportello Frend, un punto di riferimento importante che in collaborazione con i servizi socioassistenziali sostiene il tessuto sociale del territorio.

«Le esigenze manifestate dalle diverse fasce sociali sono estremamente differenziate – spiega l’assessore ai Servizi Socioassistenziali dell’UMV, Francesco Nunziata – e questo sportello ha proprio lo scopo di dare manforte ai nostri servizi per supportare le fasce più deboli della popolazione nella quotidianità, dal disbrigo di pratiche burocratiche all’accesso a corsi di lingua italiana per stranieri, fino alla lettura corretta delle bollette. Ringrazio il responsabile del Servizio Socioassistenziale dell’Unione, Gustavo Lana – aggiunge l’assessore – che ha permesso di accelerare i tempi per la realizzazione di questo importante progetto».

Molto semplice l’accesso: lo sportello Frend ha sede a Borgosesia (al centro Sociale di via Giordano il martedì dalle 10 alle 12), a Varallo (Villa Barbara, Corso Roma 33, mercoledì 10-12) e a Crevacuore (presso il Municipio, primo e terzo lunedì del mese, 10-12) oppure si può contattare gli operatori tramite mail all’indirizzo sportellofrend@gmail.com, su facebook alla pagina Sportellofrend e su Whatsapp al numero 377 3380695.

«Come Unione Montana siamo orgogliosi di aver partecipato alla realizzazione di questo progetto – commenta il presidente Francesco Pietrasanta – l’obiettivo del nostro ente è quello di lavorare su diversi fronti: sviluppo economico (con il piano del turismo sviluppato insieme al Gal), tutela dell’ambiente (attraverso le iniziative delle comunità energetiche) e settore sociale, dove siamo in prima linea per il sostegno ai soggetti fragili. Lo sportello Frend – conclude Pietrasanta - è un elemento in più che va ad aggiungersi all’ottimo lavoro guidato dall’assessore Nunziata nell’ambito socioassistenziale, ed offre un aiuto concreto, immediato e direttamente raggiungibile nell’ambito dell’accoglienza, dell’informazione, della crescita personale e professionale».