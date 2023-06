Piano Kipar, mozione respinta. «Ecco dove verranno spostati i parcheggi»

Nessuno stravolgimento sulla viabilità: «Non cambieremo neanche un senso unico». Nessuna soppressione di posti auto: «Saranno tutti ricollocati in zone anche più vantaggiose». Nessuna mancanza di condivisione con il Consiglio comunale: «il Piano sulla qualità dell'abitare è inserito nel Documento unico di programmazione fin dal bilancio 2020 -2021. E il Dup è un atto che viene discusso in Consiglio». Quanto alle categorie produttive: «Anche il Distretto del Commercio ha lavorato su questo piano». E' il sindaco Andrea Corsaro a rimandare al mittente tutte le critiche contenute nel documento con il quale la minoranza ha chiesto e ottenuto la convocazione di un Consiglio comunale straordinario. leggi anche: PARCHEGGI, PISTA CICLABILE, PIANO KIPAR: LE CRITICHE DELLA MINORANZA Partendo dal finale: la mozione che chiedeva di ripensare il piano Kipar alla luce di una serie di studi sui flussi del traffico e sui parcheggi e di incontrare i progettisti nel corso di un prossimo consiglio straordinario è stata bocciata con 10 voti favorevoli (Conte, Campominosi, Scheda, Cressano, Naso, Giorgio, Forte, Raviglione, Torazzo e Fragapane) e 15 contrari (Corsaro, Marino, Lavarino, Candeli, Vercellino, Pipitone, Iacoi, Locca, Pasquino, Demichelis, Fortuna, Saggia, Malinverni, Riva Vercellotti e Cannata). Bocciato anche l'emendamento, proposto da Renata Torazzo di SiAmo Vercelli - a nome di tutta la minoranza - con l'intento di svincolare il tema della mozione dal solo tema parcheggi. Non si è realizzata, dunque, la convergenza di intenti auspicata dalla minoranza su quegli aspetti che avevano portato anche i consiglieri di Forza Italia a presentare una mozione sul tema: sarà discussa, verosimilmente, dopo l'estate. A margine del dibattito è rimasta anche la raccolta firme avviata dal Comitato spontaneo di negozianti: in aula, tra il publico era presente Gianpiero Borzoni, uno dei coordinatori del gruppo. leggi anche: «NO ALL'ABOLIZIONE DEI PARCHEGGI IN CENTRO»

Nel corso della discussione, scambi polemici a parte, è stato chiarito che nella parte centrale del viale i 30 parcheggi verranno ricavati tra piazza Antico Ospedale e via Viotti («Ancora più centrali rispetto a quelli che lasceranno posto alla pista ciclabile», ha detto il sindaco); che i 19 di piazza Alciati saranno recuperati nel cortile podestarile ridisegnando gli spazi oggi destinati al solo personale comunale; e che i rimanenti del viale saranno redistribuiti tra piazza Paietta - verso il centro - e l'ex benzinaio di corso Gastaldi - nella parte a nord. In zona municipio saranno recuperati stalli oggi utilizzati dalle Poste e posti auto in piazza Mazzini.

«Questa vicenda – ha attaccato Corsaro – è una strumentalizzazione a fini politici. Per che deve andare in corso Libertà parcheggiare all'altezza di via Borgogna non è diverso dal farlo in pazza Paietta. Questo piano - ha detto il sindaco - non è pensato per stravolgere la vita dei vercellesi ma per migliorarla, migliorando anche la nostra città».

Parole che, come era prevedibile, non hanno smosso l'opposizione: «I vercellesi non sanno cosa avverrà nei prossimi anni: non hanno una data di inizio né di fine dei lavori - ha ribattuto Roberto Scheda di Voltiamo pagina -: Invece di parlate con la gente, voi continuate ad agire con la presunzione di essere il verbo incarnato».

Più sfumata la posizione di Andrea Conte, che ha chiesto chiarimenti e dialogo ma si è detto fondamentalmente favorevole al piano. Note e anticipate in conferenza stampa le posizioni di Pd («Non è un piano per rendere Vercelli green ma un modo per abbellire una parte di città», ha ribadito Alberto Fragapane mentre Cressano ha sottolineato la mancanza di piani di traporto pubblico alternativi e di una visione di insieme dei bisogni della città) e di Paolo Campominosi, che ha ribadito la mancanza di dialogo e di condivisione.