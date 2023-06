«Non sono no-vax, ma sono d'accordo per un ambulatorio per i danneggiati da vaccino»

Ho deciso di sottoscrivere questo specifico ODG dopo che diversi cittadini hanno dichiarato che dopo la vaccinazione contro il Covid sono stati colpiti da reazioni avverse e spesso invalidanti. Naturalmente non c'è una prova scientifica per affermarlo, ma ci sono dei ragionevoli dubbi e questi mi sono bastati per decidermi alla sottoscrizione per ottenere un aiuto e un sollievo per queste persone sfortunate e permetter loro di avere un ambulatorio e un'esenzione sui tiket per esami di controllo.