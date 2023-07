Teniamo presente che il noleggio non è una formula che riguarda solo il fatto di avere una macchina ma anche un'occasione per chi desidera furgoni a lungo termine e cioè quei mezzi trasporti che come sappiamo sono diversi alla macchina che servono soprattutto per motivi lavorativi e per trasportare oggetti pesanti, ingombranti e merci che ovviamente non troverebbero spazio su un veicolo più piccolo che serve solo per trasportare le persone.

Diciamo anche che il noleggio di un furgone può essere anche a breve termine perché la differenza tra le due formule è molto semplice da capire perché riguarda i giorni nei quali ne abbiamo bisogno perché per esempio un privato cittadino potrebbe utilizzare il furgone solo per un giorno per motivi privati o per organizzare un trasloco.

Però nella maggior parte delle situazioni un furgone viene utilizzato per un tempo più lungo per motivi lavorativi e professionali.

Infatti viene utilizzato da quelle aziende che forniscono servizi e beni che fanno consegna a domicilio per trasportare materiali o che lavorano nel campo degli sgomberi e dei traslochi.

In ogni caso la formula del noleggio a lungo termine è abbastanza moderna ed è esplosa negli ultimi anni perché in passato le persone attendevano di più ad acquistare direttamente un furgone.

Però nel corso del tempo sono nate sempre di più nuove opzioni sia per le aziende che per l'individuo e per questo motivo la formula di acquisto del furgone è diminuita in percentuale a favore di quella del noleggio.

Scopriamo quali sono i vantaggi del noleggio a lungo termine

Il fatto che la formula del noleggio a lungo termine è sempre più apprezzata non è assolutamente casuale perché dipende tutta una serie di vantaggi che l’utente può avere dal punto di vista economico partendo dal fatto di poter scegliere tra vari tipi di furgoni, anche di aziende importanti ,e che saranno in ottime condizioni visto che sono mantenuti al meglio.

Ovviamente nel momento in cui si sceglie di acquistare un furgone questo avranno durata quantificabile in tutti gli anni che consentirà alla persona di poterlo utilizzare per vari modi, però con delle condizioni soprattutto perché nel caso in cui lo si utilizza per motivi lavorativi tenderà ad usurarsi in maniera molto veloce e quello che succederà nel momento in cui un veicolo del genere si va a consumare è che per contestare il processo bisogna sottoporre a continue opere di revisione e di manutenzione.

Tutto questo avrà un costo che dovrà prendersi direttamente il proprietario del furgone e non solo per quanto riguarda la manutenzione ordinaria perché a volte bisogna fare anche delle riparazioni straordinarie dovuti a incidenti o a guasti più o meno gravi che non sono legate all'utilizzo del furgone.

Tutto questo col noleggio non succede perché tutte le spese extra e collaterali come manutenzione, revisione bollo e assicurazione sono a carico dell'azienda mentre l'utente dovrà semplicemente pagare il costo del noleggio che può essere mensile nel caso del lungo termine.

Mentre nella formula breve termine la cosa è diversa e ovviamente soòo un esperto può consigliare la cosa migliore da fare nonché il veicolo.