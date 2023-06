Finanza e Agenzia dei Monopoli: sequestro di 200 prodotti cosmetici

Sequestro di oltre 200 prodotti cosmetici tra lozioni per il viso, olii per il corpo, saponette e dentifrici ritenuti non conformi alla normativa sulla corretta etichettatura sono stati intercettati e sequestrati dai funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Vercelli e dai militari della Guardia di Finanza di Vercelli.

Il titolare dell’esercizio commerciale è stato segnalato alla Asl per l’eventuale irrogazione delle sanzioni che possono oscillare da un minimo di 500 euro ad un massimo di 4.000 euro.

L’attività “sul campo” - la prima del suo genere condotta congiuntamente da Agenzia dei Monopoli e Guardia di Finanza a Vercelli - va inquadrata nell’ambito delle intese di coordinamento e di sinergia operativa raggiunte dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza con il Direttore dell’Ufficio delle Dogane di Vercelli, a seguito della sottoscrizione a Roma del protocollo d’intesa tra la Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

In particolare le Fiamme Gialle e i funzionari doganali attraverso una mirata analisi dei rischi locale, hanno individuato una serie di possibili target tra i distributori di prodotti d’origine extra-comunitaria immessi in commercio ed hanno eseguito un accesso in un negozio del capoluogo dedito alla vendita di merce di varia natura, tra cui i cosmetici.

Dopo la ricognizione dei prodotti esposti sugli scaffali, sono state valutati la presenza dei requisiti sulla sicurezza previsti per legge a tutela del consumatore ed effettuata un ‘analisi dettagliata delle informazioni riportate sulle etichette che sono apparse da subito carenti dal punto di vista delle informazioni sulla composizione del prodotto, delle precauzioni d’uso, nonché della traduzione in lingua italiana.

Per questa ragione, i funzionari doganali hanno effettuato un prelevamento di campioni per sottoporli a successiva analisi da parte dei Laboratori Chimici di ADM.

Sul territorio della provincia saranno molti i campi d’intervento nei quale replicare la sinergia in grado di esaltare efficacemente le specifiche competenze del personale delle Dogane e della Guardia di Finanza, a partire dall’offerta di gioco pubblico, al contrasto del contrabbando e degli altri traffici illeciti connessi alla circolazione delle merci in entrata ed uscita dal territorio doganale dell’Unione Europea fino alla repressione delle violazioni nei settori delle accise e delle altre imposte sulla produzione e sul consumo.