L'ItalSpada di Chicca Isola luccica di bronzo

Federica Isola è bronzo continentale a squadre agli European Games in corso a Cracovia, validi per la qualificazione olimpica. La vercellese, con le compagne Rossella Fiamingo, Mara Navarria e Alberta Santuccio ha perso contro la squadra ungherese nel match di semifinale e ha superato per 37 a 33 la Svizzera nell’incontro per il bronzo.

La gioia azzurra è stata liberata dopo la finale per il 3° posto vinta contro la Svizzera. La squadra italiana nel tabellone degli ottavi di finale ha debuttato superando per 43-28 la Georgia; nei quarti la sfida con l’Estonia, interpretata in maniera perfetta. La semifinale contro l’Ungheria è stata vibrante ed equilibrata, a un tratto l’Italia ha provato a piazzare il break ma le magiare sono riuscite prima a restare in scia e poi a sorpassare, chiudendo sul 38-31 in proprio favore. Un verdetto che ha dirottato l’Italia all’assalto per il bronzo contro la Svizzera, superata nell’altra semifinale dalla Francia. Le azzurre sono tornate in pedana con concentrazione e voglia di mettersi al collo la medaglia: ci sono riuscite battendo le elvetiche per 37-33, un terzo posto prezioso e punti importanti per la Qualifica Olimpica.