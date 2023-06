Borgosesia, inaugurata filiale dell’agenzia per il lavoro e-work

E-work gruppo italiano specializzato nella consulenza, somministrazione di lavoro e gestione di soluzioni HR per aziende e multinazionali, con 38 filiali in tutta Italia, apre a Borgosesia la sua seconda filiale nel vercellese. La filiale di Viale Duca d’Aosta, 33 inaugurata mercoledì 28 giugno, è la sesta aperta dal Gruppo e, in continuità con il lavoro già messo in atto dalle filiali di Biella, Borgomanero e Vercelli che vantano una consolidata esperienza, si propone di affiancare, con ancora più attenzione e capillarità, le realtà produttive del territorio.

“La nuova filiale è già partner di numerose aziende appartenenti ai settori trainanti e più incisivi sull’economia della Valsesia, ossia quello metalmeccanico, particolarmente sviluppato con la produzione di valvole e rubinetti di alta gamma e quello tessile/laniero, con marchi conosciuti a livello mondiale per la lavorazione delle fibre nobili. Con e-work Borgosesia siamo pronti a servire un territorio dove i dati relativi ai principali settori produttivi prevedono un andamento positivo e dove è stato rilevato che le aspettative di occupazione (con il saldo tra ottimisti e pessimisti relativo alla volontà di fare nuove assunzioni) è recentemente salito da 1,2 a 10 punti*” spiega Sara Manfredi, Area Manager e-work.

“L’apertura della filiale di Borgosesia si inserisce nell’ambito della strategia di espansione sul mercato italiano di e-work che entro il 2023 estenderà la propria presenza sul territorio con l’apertura di nuove filiali in altre zone del Piemonte. La nostra esperienza di consulenti HR è rivolta agli imprenditori del territorio, che devono gestire la complessità del mercato del lavoro attuale, e con questa seconda presenza nel vercellese siamo pronti a generare occasioni di lavoro qualificato sia per chi è alle prime esperienze, che per i profili più specializzati”. afferma Paolo Ferrarese, Direttore Generale del Gruppo e-work e-work Borgosesia, con il suo staff composto da 3 specialisti HR, è già al lavoro per gestire oltre 50 posizioni aperte per profili junior e specializzati da inserire in aziende del territorio. Si ricercano in dettaglio: programmatori, attrezzisti, operatori di macchine utensili a controllo numerico, addetti al montaggio meccanico, addetti alla filatura pettinata e cardata, addetti alla tessitura, addetti alla manutenzione di macchinari e impianti e operatori logistici di magazzino.

* Fonte: Previsioni congiunturali Confindustria Novara Vercelli Valsesia - 2° trimestre 2023