Dà di matto in strada, danneggia un portone e l'auto della Polizia

Creava intralcio alla circolazione in corso Randaccio, utilizzando comportamenti aggressivi e contrari al buon costume.

Nei giorni scorsi, su disposizione della sala operativa, gli equipaggi della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Vercelli è intervenuta al Belvedere con l'intento di riportare la situazione alla normalità ma l'uomo, alla vista degli agenti, ha iniziato a urlare e a inveire, manifestando un atteggiamento aggressivo e ostile. In preda all'ira e senza apparente motivo, ha danneggiato anche il portone di un’abitazione nelle immediate vicinanze.

L’aggressività e l’ostilità con cui l’uomo, di origine estone, si è scagliato contro i poliziotti, attinti anche da sputi, è risultata ingestibile tanto da rendere necessario l’ausilio di ulteriori equipaggi della Polizia di Stato. Sebbene contenuto, il fermato non ha desistito dalla sua condotta violenta e reiterava nella sua resistenza contro gli Operatori intervenuti.

All’atto di condurlo negli uffici della Questura, con irruenza e veemenza, l'uomo ha danneggiato l’autovettura di servizio infrangendo il finestrino della portiera posteriore del veicolo. Alla luce dell’evidente stato di alterazione psico-fisica in cui il soggetto versava, veniva contattato personale sanitario che trasportava l’uomo in ospedale

Dopo la stesura degli atti di rito, l’uomo è stato tratto in arresto per resistenza a un pubblico ufficiale e deferito in stato di libertà per danneggiamento aggravato.