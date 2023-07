Strada del Riso Vercellese di Qualità: nuovo consiglio e progetti sul territorio

Nuovo Consiglio di Amministrazione per la Strada del Riso Vercellese di Qualità: confermato, per il mandato 2023-'23 il presidente Massimo Biloni, al quale si affianca una doppia nomina per la vicepresidenza, in sostituzione dell’uscente Cinzia Lacchia: Matteo Musso, già co-vicepresidente del Consorzio di Tutela della DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese, ed Edoardo Rosso, già consigliere Strada e incaricato nella gestione dei rapporti istituzionali con la Regione. Confermata la presenza in Consiglio del Parco del Po Piemontese, con nomina ancora da specificare, e di Davide Posillipo, rappresentante della categoria Ristoratori. Arricchiscono la squadra due nuovi Consiglieri freschi di nomina: Alice Viazzo, della Riseria Viazzo di Tricerro, responsabile pubbliche relazioni di Ecorì Vercelli, e Giuseppe Saggia, già vicepresidente Ascom e presidente di FIPE - Confcommercio della Provincia di Vercelli. Confermata anche la nomina del direttore, Andrea Mattaliano di Vercelli.

La riunione del Consiglio è stata occasione anche per riprendere i lavori relativi all'ampliamento della Strada del Riso Vercellese di Qualità, già votato durante l’assemblea dei soci del 30 maggio all’unanimità, verso la Provincia di Novara, un momento storico che segna una svolta importante per ampliare gli orizzonti nella promozione sociale del territorio risicolo. Promozione che passa anche attraverso la Provincia di Vercelli con l’Ecomuseo delle Terre d’Acqua che, grazie anche al lavoro di coordinamento del suo responsabile Gabriele Varalda con gli uffici provinciali, sta ottenendo un ottimo riscontro e ampia partecipazione dei siti di interesse e delle istituzioni locali. Sono circa una ventina le iniziative in programma tra la primavera e l’autunno e promuovono l’integrazione dell’ambiente di risaia con la valorizzazione della biodiversità del territorio e con i suoi aspetti culturali: dalle passeggiate nel Parco del Po Piemontese agli eventi organizzati con Piemonte dal Vivo e con i Borghi delle vie d’Acqua, con il Fai Delegazione di Vercelli e l’UPO - Università del Piemonte Orientale, fino alle celebrazioni, come gli 800 anni dell’Ospedale Maggiore Sant'Andrea di Vercelli e i 900 anni dell’Abbazia di Lucedio, dove si terrà la conferenza annuale “La Strada della Promozione del Riso vercellese e del suo territorio” il prossimo 20 settembre.

Il prossimo appuntamento con la città di Vercelli è fissato per venerdì 7 luglio, quando la Strada interverrà durante un talk show organizzato in piazza Cavour dalla Regione Piemonte, per presentare alla cittadinanza i risultati ottenuti della PAC, la politica agricola comune che rappresenta una sorta di protocollo Europeo d'intesa intesa tra agricoltura e società. Sarà previsto per l’occasione un punto ristoro con degustazione di risotto e i vini del Consorzio dei Nebbioli dell'Alto Piemonte.