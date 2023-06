«Sprecati 820mila metri cubi d'acqua»: la rabbia della Baraggia per le opere non finanziate

Un anno fa le dighe erano vuote e il Consorzio Baraggia si preparava a sospendere l'irrigazione in una vasta parte del suo comprensorio. Oggi il paradosso: tra maggio e giugno è caduta così tanta pioggia che una parte dell'acqua è andata perduta perché non è stato possibile stoccarla. «Abbiamo dovuto gettare via 820.000 metri cubi d'acqua - dice Leonardi Gili, presidente del Consorzio - perché la diga dell'Ingagna a Mongrando era troppo piena: siamo al 95%, con 6,6 milioni di metri cubi su un volume totale di 7 milioni che la diga può conservare. Se almeno fossero state fatte le interconnessioni tra i nostri invasi, quell'acqua sarebbe stata inviata all'Ostola o alla Ravasanella che attualmente sono intorno al 65-70% delle capienze».

Per l'ente di via Fratelli Bandiera uno "spreco" che si sarebbe potuto e dovuto evitare: «Ma i nostri progetti, che pure sono prioritari non solo per l'agricoltura ma anche per garantire gli usi potabili restano sulla carta - aggiunge Gili - Non uno è stato finanziato: né la diga sul Sessera, né i sopralzi né le traverse di captazione e nemmeno le interconnessioni tra gli invasi già esistenti. Tutti, dalla presidente del Consiglio in giù, hanno in mano progetti, lettere e petizioni. Eppure nulla si muove».

«Quegli 820.000 metri cubi d'acqua che siamo stati costretti a lasciare andare - spiega Gili - equivalgono a due turni di irrigazione. E avrebbero messo al sicuro le scorte di acqua potabile da distribuire a 39 comuni e 50.000 abitanti tra biellese e vercellese».

Per il Consorzio Baraggia «l'inerzia a fronte delle nostre continue richieste» non è più accettabile: «A oggi non abbiamo risposte: i nostri progetti sono pronti e quelli avviati, come la derivazione sul fiume Sesia a Gattinara, sono stati ultimati e sono operativi. Eppure si continua a perdere tempo: e questo non è più accettabile».