Nuova sede per le Politiche sociali: uffici e servizi nell'ex Ospizio dei Ciudin

Il settore Politiche sociali trasloca in via Fratelli Garrone trasferendo uffici e servizi nella manica dell'antico Ospizio dei Ciudin che si affaccia su via Alessandro Manzoni.

Nei nuovi spazi, ai quali si accede dal civico 20, attraversando il primo cortiletto per poi svoltare a sinistra, sono già operativi gli uffici delle assistenti sociali, tutti i servizi amministrativi, le sale per gli incontri e l'ufficio dell'assessore Ketty Politi. Una settantina di dipendenti che seguono oltre 1500 persone, tra Vercelli e Comuni del territorio.

«Oggi si conclude un lavoro importante - dice il sindaco Andrea Corsaro, inaugurando i nuovi uffici -. Abbiamo recuperato una struttura storica e prestigiosa, nata per erogare servizi a favore di bambini soli e oggi destinata a diventare un punto di riferimento per famiglie, anziani, fasce deboli. I servizi sociali sono sempre stati un fiore all'occhiello del nostro Comune e questo per la dedizione, la competenza e l'entusiasmo dei dipendenti e dei dirigenti. Oggi mettiamo loro a disposizione anche spazi nuovi, più funzionali alle molte esigenze che si sono create nel corso degli anni».

Gli uffici, che occupano tutta quella che un tempo era l'ala maschile del collegio dei Ciudin (e che poi ha ospitato una scuola regionale, il settore Ambiente della Provincia e la sede Arpa) sono già operativi. A piano terra si trovano accoglienza e servizio di vigilanza mentre al primo piano ci sono da un lato gli uffici delle assistenti sociali e dall'altro gli uffici amministrativi. Recuperata anche la porzione del vasto giardino interno - che collega via Fratelli Garrone a via Quintino Sella, mentre è allo studio l'adeguamento della terrazza, spettacolare spazio affacciato sui chiostri interni dell'antico complesso.

Al taglio del nastro l'assessore Politi ha voluto invitare anche tutte le associazioni che si occupano di volontariato sociale: «Con le quali - dice - lavoriamo su tanti progetti a favore delle fasce deboli», oltre a dipendenti ed ex dipendenti che hanno dato in passato il proprio contributo alla crescita di un servizio che si trova a far fronte alle mille esigenze di una società in continua evoluzione e dove le fragilità si moltiplicano.

«Ringrazio la dirigente, Alessandra Pitaro, tutto il personale del settore - aggiunge Politi - perché il trasloco è stato fatto con celerità e senza disagi e il personale dei Lavori pubblici che ha lavorato con impegno e senza sosta per rendere operativi questi nuovi spazi».