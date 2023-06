Con la pec un domicilio digitale dove ricevere tutte le comunicazioni dell'ente pubblico

Nasce INAD, Indice Nazionale dei Domicili Digitali: tutti i cittadini potranno indicando una Pec come domicilio digitale dove ricevere le comunicazioni della Pubblica Amministrazione con valore legale direttamente sulla casella di posta. Dal 6 luglio l’indice sarà attivo e consultabile.

«E’ stata creata sul sito internet della Città di Vercelli, una pagina dove potersi collegare all’Agid, accedere al servizio e creare il proprio domicilio digitale – spiega il sindaco, Andrea Corsaro – è un servizio che permette di velocizzare e semplificare i rapporti tra i cittadini e la pubblica amministrazione».

Per eleggere il proprio domicilio digitale è necessario accedere al portale https://domiciliodigitale.gov.it e registrarsi utilizzando il Sistema Pubblico d’Identità Digitale (SPID), la Carta d’Identità Elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Una volta effettuata la registrazione, il sistema chiederà di inserire il proprio indirizzo pec da eleggere come domicilio digitale.

«E’ sempre più importante possedere i documenti elettronici, che vengono utilizzati per accedere a diversi servizi - dice l’assessore Ombretta Olivetti – a questo proposito, si ricorda a tutta la cittadinanza che è possibile prenotare l’appuntamento per la carta d’identità elettronica fino a sei mesi prima della scadenza del proprio documento, questo permette di non rimanere senza documento in corso di validità».

In caso di prossimità alla scadenza si consiglia di prenotare on-line oppure in caso di difficoltà rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico che provvederà ad effettuare la prenotazione on-line.