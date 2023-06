Pedemontana: firmato il contratto per la tratta Masserano - Ghemme

«Arriva finalmente il via libera al contratto per i lavori della Pedemontana. Un’opera fondamentale per un ampio territorio che coinvolge tre province. Dopo mesi di stallo, siamo riusciti lo scorso anno a sbloccare il progetto e ora Anas ha firmato il contratto per la conclusione della progettazione e la realizzazione dell'opera attesa da decenni» spiegano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore ai Trasporti e Infrastrutture Marco Gabusi.

Che aggiungono: «Quando ci siamo insediati, nel 2019, abbiamo trovato opere bloccate, di cui si parlava da anni ma che sembravano destinate a rimanere solo sulla carta di un libro dei sogni. Abbiamo lavorato e cercato le soluzioni per sbloccarle e oggi la Pedemontana è uno degli esempi di questo lavoro. Finalmente c’è un appalto, un’impresa incaricata di concludere la progettazione e far partire il cantiere. E soprattutto c’è una data per la fine dei lavori che dureranno 1800 giorni».

Il progetto di realizzazione della Pedemontana prevede il collegamento tra Masserano e Ghemme con un tracciato di circa 15 chilometri costituito da 12 viadotti di cui quello più importante tra Gattinara e Romagnano Sesia dilungo circa 800 metri.