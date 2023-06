Riva Vercellotti (FdI): «Mi cosi’ tante risorse: investire sullo sport significa investire sul futuro dei nostri giovani»

"Mai viste così tante risorse a favore dello sport piemontese". A dichiararlo il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Carlo Riva Vercellotti, a margine della votazione del Piano triennale dello sport avvenuta martedì mattina a Palazzo Lascaris. "La grande scommessa 2023 è certamente l’impiantistica sportiva – spiega Riva Vercellotti – Quest’anno le risorse inserite nel Piano sono salite a ben 8,6 milioni di euro, un piccolo record che sancisce la doverosa attenzione della nostra Regione allo sport"

.Le misure si rivolgeranno all’efficientamento energetico, al completamento degli impianti esistenti, a nuovi impianti in aree carenti o a vocazione turistica ed al recupero e la ristrutturazione di impianti di eccellenza destinati a gare di livello nazionale e internazionale. Nella discussione in Consiglio è stato indicato l’obiettivo della Regione di replicare le risorse per il 2024. Il Consigliere di Fratelli d’Italia evidenzia inoltre come la scorsa settimana siano già partiti i primi bandi, quelli sulla promozione sportiva, illustrati ai comuni proprio in questi giorni: “I bandi sulla promozione migliorano la programmazione 2022, con più risorse e più facilità di accesso per il mondo associativo".

I bandi si compongono di quattro misure principali: sport per tutti, progetti a favore dei soggetti con disabilità, grandi eventi e, infine, le manifestazioni sportive a carattere regionale o sovraregionale, per un totale che supera i 6 milioni e mezzo di euro.

Di particolare rilevanza per il territorio vercellese e valsesiano la misura B1.1 che assegna ai comuni piemontesi risorse per 270 mila euro per sostenere interventi di promozione nei consolidati esempi di “Porte aperte allo sport” o “Sport in piazza” e la misura B1.6 che assegna più di 2 milioni di euro anche alle società sportive e associazioni sportive dilettantistiche. Le domande dovranno essere presentate entro fine luglio per le iniziative 2023, mentre è prevista una seconda finestra, nel mese di ottobre, per gli eventi avviati a fine anno e a cavallo col 2024. Una misura, la B1.2, è poi dedicata a progetti a favore dei soggetti con disabilità con una dotazione finanziaria di 150 mila euro.

Fuori dal bando sono previste infine le risorse rivolte agli sci club, agli eventi rallistici e motoristici (tra cui la Millemiglia che ha toccato il comune di Vercelli) e le risorse a favore della sicurezza degli impianti a fune.

"L’auspicio – conclude Riva Vercellotti – è di vedere una ricca partecipazione di comuni e associazioni vercellesi e valsesiane che già oggi fanno tanto e si impegnano per lo sport e per i nostri giovani. Investire sullo sport significa investire sul futuro, coltivare i talenti ma anche combattere le devianze e le fragilità in molti giovani, significa aiutare a crescere le nuove generazioni di piemontesi cariche di quei valori che solo lo sport può offrire e trasmettere".

In riferimento ai bandi sulla promozione sportiva, tutte le informazioni sulle pagine del sito di Regione Piemonte:

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/contributi-sostegno-eventi-sportivi-2023