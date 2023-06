Pozzolo: «La richiesta di un ambulatorio per danneggiati dal vaccino è sacrosanta»

Covid, vaccini e effetti avversi domani in Consiglio comunale.

Il consigliere Catricalà chiederà infatti l’istituzione presso l’ospedale di un ambulatorio dedicato a chi ha avuto effetti avversi da vaccini.

L’ordine del giorno verrà votato anche dai consigliere di Fratelli d’Italia, e il Pd, alla vigilia della discussione, ha già tuonato contro l’iniziativa e contro l’amministrazione. (Leggi qui).

Non è più assessore, ma è un parlamentare che rappresenta Fratelli d’Italia e soprattutto ha sempre avuto un approccio critico nei confronti del vaccino, l’onorevole Pozzolo, che replica.

Una premessa prima:

«Il mantra indiscutibile é che il vaccino ci ha salvato da morte sicura: questo si sta dimostrando una stupidaggine assoluta, ideologia allo stato puro dice Pozzolo - E che l’efficacia del cosiddetto vaccino anti covid non sia stata comprovata non è più una balzana idea di chi veniva o viene definito novax: perché oggi sono proprio le tanto richiamate evidenze scientifiche che lo certificano«.

“Vedo che dalle parti del PD – prosegue - c’è chi fa della siringa vaccinale qualcosa di indiscutibile: sono poco aggiornati però. Perché dallo stesso CDC americano, il Centers for Disease Control and Prevention, sono stati recentemente resi pubblici dati relativi a come i soggetti vaccinati con più dosi, tra cui le bivalenti cosiddette “booster”, siano a maggior rischio di ospedalizzazione per malattia grave. Come si fa a negare l’evidenza?”

Il capogruppo del Pd Alberto Fragapane la pensa in tutt’altra maniera.

«Ma guardi al consigliere comunale Alberto Fragapane - capogruppo del PD in Comune - piace da sempre svolgere la parte di una specie di novello ayatollah dello scientismo: sembra un muezzin che predica verità assolute ed indiscutibili, sempre pronto a segnalare le eventuali forme di dissonanza rispetto alla sua presunta verità dogmatica. Lo invito a venire a declamare i suoi slogan davanti ai membri del Comitato Ascoltami: uomini e donne che soffrono ogni giorno a seguito del vaccino anti covid. E non sono no-vax: sennò non si sarebbero vaccinati. Aspetto da lui una data, per un incontro».

La richiesta di un ambulatorio non esula dalle competenze comunali. Non è materia che compete solo alla Regione?

«Sul fatto che ci siano stati dei danneggiati dalle terapie geniche sperimentali anti covid-19 mi pare una evidenza: chi lo nega o è ignorante o è disumano. Giovani donne che non sono quasi più autonome, uomini che hanno sviluppato gravi forme di patologie cardiache, bambini che fanno riscontrare problemi seri: ci sono addirittura le diagnosi che certificano la correlazione. Ma come si fa a negare tutto questo? E allora perché stracciarsi le vesti per una proposta (quella di Michelangelo Catricalà e sostenuta trasversalmente dal FDI) che semplicemente chiede di riconoscere una situazione e di affrontarla? La competenza, se mi permette, è l’ultimo dei problemi ora: occorre una presa di coscienza pubblica e la conseguente volontà politica di agire. E poi ognuno, in base alla propria competenza, potrà e dovrà lavorare anzitutto per dare cure e sostegno a chi sta male.»