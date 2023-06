Pd contrario alla proposta di un ambulatorio per danni da vaccino

Il Comune di Vercelli continua il suo percorso di istituzionalizzazione della teoria no-vax.

È quanto emerge dalla proposta in discussione domani in Consiglio Comunale che chiede l’istituzione di un ambulatorio specifico per chi ha avuto danni dalla vaccinazione contro il Covid. Proposta che ha come primo firmatario il consigliere Catricalà, ma che è stata sottoscritta da tutto il gruppo consigliare di Fratelli d’Italia, principale componente della maggioranza.

Il tutto dopo che la Giunta ha dato il patrocinio del Comune ad un evento incentrato sul tema dei danni della vaccinazione, un evento che si era (ovviamente) liberissimi di organizzare e promuovere, ma che il Comune con il patrocinio ha reso un evento istituzionale.

L’Istituto Superiore di Sanità stima che la campagna vaccinale contro il COVID-19 in Italia ha permesso di evitare circa 8 milioni di casi, oltre 500.000 ospedalizzazioni, oltre 55.000 ricoveri in terapia intensiva e circa 150.000 decessi. Forse il Sindaco e l’Amministrazione si sono già dimenticati del fatto che se siamo usciti dalla pandemia, se centinaia di migliaia di persone non sono decedute, se siamo tornati a vivere una vita normale è proprio grazie alla scienza, alla vaccinazione, alla medicina.

O forse non se lo sono dimenticati, ma pur di mantenere gli equilibri di una maggioranza a trazione no-vax sono disposti a chiudere entrambi gli occhi di fronte a questo tema. Domani avremo qualche risposta in più in base al voto che verrà espresso in aula.

Si tratta di una proposta che oltretutto tecnicamente vuole andare ad istituire un ambulatorio che, anziché adempiere al ruolo naturale di affrontare diagnosi e cure, si occuperebbe di una presunta causa, mischiando quindi insieme potenziali patologie differenti tra loro. Una proposta ideologica che si dimentica anche delle enormi difficoltà che il nostro sistema sanitario nazionale sta già affrontando, anche e soprattutto nella nostra regione, con liste d’attesa infinite e carenza di personale.

Questi sono gli attuali amministratori della nostra città e del nostro Paese.

Noi ribadiamo e ribadiremo un concetto semplice, banale e chiaro. Rispettiamo e siamo vicini a tutti i cittadini che soffrono, hanno sofferto e soffriranno malattie di qualunque tipo.

E proprio per questo sosteniamo un servizio sanitario pubblico, efficace, che veda destinate risorse e supporto dalle istituzioni.

E nel fare questo, siamo dalla parte della scienza.

Alberto Fragapane, Capogruppo Partito Democratico Vercelli