Senza assicurazione, gira su una vettura con targa contraffatta

Viaggiava a bordo di una Mercedes priva di assicurazione e con la targa contraffatta.

Un 32/enne di Borgo d’Ale, già noto alle Forze di Polizia, è stato fermato e sanzionato da una pattuglia della Stazione Carabinieri di Cigliano in quanto sorpreso a circolare, nell’ambito del territorio comunale di Moncrivello, con la propria vettura Mercedes Vito priva di copertura assicurativa.

Inoltre, in sede di controllo è stato ravvisato che il numero di targa riportato sulla carta di circolazione differiva per un carattere da quello effettivamente visibile sulle targhe apposte sulla vettura. Un più attento esame ha permesso di rilevare che, attraverso l’applicazione di striscioline di nastro adesivo nero, sia sulla targa anteriore che su quella posteriore una “J” era diventata una “U”; ciò nel probabile intento di eludere eventuali sanzioni con autovelox o altri sistemi di rilevazione automatica di infrazioni.

Il soggetto, quindi, è stato sia sanzionato amministrativamente per la mancanza dell’assicurazione, sia deferito all’autorità giudiziaria per il reato concernente l’uso di targhe alterate.

Inoltre, gli è stato anche fatto notare – per opportuna informazione – che alterare una targa, oltre che costituire gravissima infrazione di rilevanza penale, è anche perfettamente inutile. Infatti, i caratteri alfanumerici delle targhe sono congegnati in modo da essere sempre riconoscibili dai sistemi di rilevazione automatica delle infrazioni, anche quando vengono parzialmente coperti o distorti mediante l’applicazione materiali posticci come nel caso in specie.