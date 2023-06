«Prima di partire ricordati di donare il sangue»: campagna estiva di Avis e Asl

"Prima di partire ricordati di donare il sangue e il plasma, gli ospedali non vanno in vacanza”. E’ questo l’appello congiunto di Avis comunale Vercelli e della Scd Trasfusionale dell’Asl che arriva all’inizio dell’estate, in concomitanza con l’avvio di una nuova campagna di sensibilizzazione.

«Parallelamente all’avvio della campagna Avis nazionale abbiamo scelto di avviarla anche sul territorio vercellese, poiché l’estate è sempre un periodo in cui le donazioni scendono e l’obiettivo è di evitare il rischio di carenze – piegano il presidente Avis Piemonte, Luca Vannelli e il direttore della struttura Trasfusionale dell’Asl, Maria Grazia Cianci – Oltre che sulla donazione di sangue, vogliamo sensibilizzare le persone a donare il plasma, che è molto utile ma effettuata molto meno frequente».

Chi sceglie di effettuare per la prima volta l’esperienza della donazione può contattare Avis comunale Vercelli allo 0161/213338 o ad avisvc.comunale@libero.itavisvc.comunale@libero.it o scrivere a servizio.trasfusionale@aslvc.piemonte.itservizio.trasfusionale@aslvc.piemonte.it

La campagna è già attiva da alcuni giorni: una serie di locandine - realizzate per la campagna nazionale, corredate dai riferimenti locali - sta girando sugli 11 monitor presenti in vari punti dell’ospedale e alla Piastra di Vercelli e nelle Case della salute di Gattinara e Santhià. Entro fine giugno saranno diffuse anche all’ospedale di Borgosesia, dove sta per essere ultimata l’installazione di tre nuovi monitor.