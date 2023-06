«No all'abolizione dei parcheggi in centro»: la raccolta firme arriva a quota 500

Cinquecento firme «per dire no alle modifiche al piano mobilità e alle modifiche al piano parcheggi». E' la conferenza stampa del comitato spontaneo, nato all'indomani della commissione consiliare sulla riqualificazione di viale Garibaldi, ad aprire la settimana che vede ben due consigli comunali trattare mozioni dedicate al piano Kipar.

Gianpiero Borzoni, Boris Rossi e Teresa Marcon, dai quali è partita l'idea della raccolta firme, insieme a Gabriele Bertino, a Stefano Verona (in rappresentanza di Carlo Olmo), a Paolo Campominosi (di Voltiamo Pagina), ad Andrea Gastaldi e Francesca Bassignana, hanno ribadito il loro «No» al progetto.

«Togliere i posti auto penalizzerà il commercio e allontanerà le persone dal centro - dicono nel corso di una conferenza stampa -. Inoltre questo progetto, destinato a cambiare la vita delle persone non è stato condiviso con la città. Nella zona interessata dai lavori ci sono attività che stanno facendo investimenti di migliaia di euro e nessuno ha detto loro quando dovrebbero iniziare i cantieri, quanto tempo dovrebbero durare e quando dovrebbero concludersi».

Pur precisando che sulla raccolta firme «non esiste un cappello politico», i promotori vedono positivamente le azioni messe in campo dai gruppi di minoranza «per fare chiarezza su un progetto «del quale sappiamo troppo poco». E, in tema di parcheggi, bocciano soluzioni alternative: «Piazza Paietta non è viale Garibaldi, e piazza Mazzini non è piazza del Municipio», dicono. «Non ha senso giocare al risiko dei parcheggi - aggiunge Borzoni - senza prendere in considerazione altri problemi come quelli legati alla sicurezza, ad esempio, o alla mancanza di servizi pubblici. Chiediamo di essere ascoltati perché tutte le alternative fin qui prospettate sono zoppe. Un esempio? Hanno spostato i mercatini in viale Rimembranza per poi accorgersi che la zona si allaga al primo temporale. I parcheggi non sono un capriccio ma un bisogno dei cittadini e, come cittadini, chiediamo di essere ascoltati perché qui rischiamo di veder chiudere tutti i negozi».

Alla raccolta firme hanno aderito, per ora, Bar Barbaresco, I Pelosi, Main Fashion, Espresso cialde, Liquor store, Prink, Amplifon, Farmacia Dallara, Bertino Moda e Stile e Soul Kitchen e la sede elettorale di Carlo Olmo. Esiste un gruppo WhatsApp legato alle comunicazioni di servizio e a breve è intenzione dei promotori aprire una pagina Facebook nella quale i cittadini possano interagire.

Nel gruppo c'è attesa per vedere gli esiti dei Consigli comunali di giovedì: nel primo sarà discussa la mozione di Forza Italia per chiedere la revisione del piano Kipar; nel secondo, quello straordinario, la mozione sottoscritta dai gruppi di minoranza.

«Cambiamenti di questo tipo che modificano la zonizzazione della città non possono andare avanti a suon di determine senza essere condivise con i cittadini e con il mondo economico più direttamente interessato», dice Marcon, responsabile della gestione dei dati personali dei sottoscrittori.