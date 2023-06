Il Pd: «Multe e controlli solo in alcune zone della città: perché?»

«Quali criteri vengano applicati per il controllo della sosta degli autoveicoli e per quali motivi in alcune aree oggetto di quotidiana sosta in palese condizione di irregolarità non venga esercitato alcun controllo?». A chiederlo in un'interrogazione protocollata in questi giorni, sono i consiglieri comunali del Pd, Michele Cressano, Maura Forte, Alberto Fragapane, Carlo Nulli Rosso e Alfonso Giorgio.

«Facciamo seguito a ripetute segnalazioni di cittadini incorsi in sanzioni per violazione del codice della strada relative a divieto di sosta elevate dal corpo della polizia municipale - si legge nel testo - e rileviamo che appare applicata una diversa severità nel rilevamento della violazione in differenti aree della città, alcune delle quali, pur in assenza di segnaletica idonea, sembrano totalmente esenti dal controllo, mentre in altre i controlli sono molto più puntuali».