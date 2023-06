Consigli per trascorrere una vacanza indimenticabile quest'estate a Ibiza

Ibiza è un'isola spagnola dell'arcipelago delle Baleari che ospita la più grande discoteca del mondo. Offre molti luoghi da sogno dove è possibile festeggiare fino alle prime ore del mattino. Questo è sicuramente il motivo per cui molte persone pensano che questa sia una destinazione inutile in cui si trascorre la maggior parte dell'estate facendo festa nei famosi club. Eppure è una destinazione ricca di sorprese. Sole impeccabile, paesaggi magici, buon cibo, Ibiza ha molto di più da offrire delle feste.

Molte cose da fare sull'isola oltre alle feste in discoteca

Ibiza ha acquisito nel corso degli anni una speciale reputazione per i suoi locali notturni, ma ha ancora molto da offrire ai suoi turisti. Che tu sia un festaiolo, un avventuriero, un amante dell'arte, un viaggiatore spirituale o un buongustaio, questa destinazione ti piacerà sicuramente. Per vivere un'esperienza inedita sull'isola, puoi soggiornare all'Invisa Cala Verde a soli 10 Km dalla pittoresca città di Santa Eulalia e a 32 chilometri dall’aeroporto di Ibiza. Questa struttura ricettiva è la scelta perfetta se sei alla ricerca di un hotel per trascorrere una vacanza in assoluto relax anche con i figli. Lo staff dell'albergo ti aiuterà a organizzare al meglio il tuo soggiorno. Riceverai anche consigli sui luoghi da scoprire e sulle varie attività da svolgere a Ibiza.

Scopri il centro storico di Ibiza

È quasi inconcepibile trascorrere un soggiorno a Ibiza senza passeggiare per le stradine acciottolate della Dalt Vila. Quest'ultima non è altro che la città fortificata iscritta nel patrimonio mondiale dell'UNESCO. Sarai senza dubbio stupito dalla bellezza dell'architettura medievale e degli edifici storici. Tra negozi, bar e ristoranti, troverai sicuramente cosa fare a La Marina d'Eivissa e il suo vecchio porto. Non importa da dove vieni, troverai la Cattedrale di Santa Maria in stile gotico. Questa offre una vista panoramica della città, quando si è in cima.

Visita i mercati imperdibili dell'isola

Ibiza ha un lato bohémien che seduce molte persone. I mercati hippy sono quindi luoghi da non perdere durante il tuo soggiorno sull'isola. Il mercato hippy di Punta Arabí è riconosciuto come il più antico e il più grande dell'isola. Ha quasi 500 bancarelle in cui troverai gioielli, decorazioni e vestiti. Ti suggeriamo anche di fare un giro al mercato autentico di Las Dalias, dove potrai godere di un'atmosfera accogliente. Molti concerti si tengono in questo mercato di San Carlos. Da non dimenticare anche il mercato artigianale di Sant Joan de Labritja, che propone anche concerti in un'atmosfera bohémien.

Fai un giro nei musei

I musei saranno un'altra meta imperdibile durante il tuo viaggio a Ibiza. Non esitare a visitare il Museo Archeologico di Ibiza per scoprire il patrimonio storico dell'isola! Se sei un appassionato di arte moderna, il museo di arte contemporanea di Ibiza è un'ottima scelta. Avrai l'opportunità di ammirare sculture e dipinti di artisti di tutto il mondo. Il Puig des Molins è un sito archeologico con sepolture e caverne. C'è anche un acquario marino chiamato Capo Bianco, dove è possibile osservare diverse specie marine tipiche di Ibiza. Troverai razze, aragoste, orate e cernie.

Cibo straordinario

A Ibiza è anche possibile banchettare con buoni piatti. Infatti, l'isola è famosa per la sua gastronomia basata in gran parte sui prodotti marini. Non c'è dubbio che assaggerai il famoso Bullit de Peix, il piatto principale della gastronomia ibizenca. Questo è un delizioso stufato di pesce servito di solito con riso. La borrida di Ratjada è anche una specialità che dovrai scoprire. Questo piatto è composto da pezzi di razze bollite e mandorle schiacciate. Se poi sei un amante della carne, sarai accontentato. Il Sofrit Pagès è un altro piatto molto conosciuto sull'isola. Composto da agnello, pollo, patate e Sobrassada (salame locale), sicuramente stuzzicherà le tue papille gustative.