Morto in casa all'Isola, si cercano i parenti di Adriano Conforto

All'Isola era un volto noto nella vita del rione. Ma anche i clienti del distributore di benzina di corso Avogadro di Quaregna lo vedevano spesso trascorrere la giornata nell'area di servizio: quella struttura era un po' una seconda casa. Nella vita, però, era solo e adesso, dopo la sua morte, si cerca qualche parente per completare le pratiche e dare una degna sepoltura ad Adriano Conforto, 77 anni. L'uomo viveva all'Isola, nelle case di via don Lorenzo Rossi: non era sposato, non aveva avuto figli e, dopo aver lavorato in Cerutti e Rimat, era stato costretto a ritirarsi per motivi di salute. Da giovane, a Stroppiana, aveva giocato a calcio e, forse, anche allenato qualche squadra giovanile. E' stato trovato morto sabato, dai Vigili del Fuoco, chiamati dai vicini insospettiti per l'odore proveniente dall'appartamento: un decesso avvenuto per cause naturali e rilevato dopo che, da alcuni giorni, l'anziano non si era presentato al consueto appuntamento al distributore.

Lì, in corso Avogadro, scambiava qualche chiacchiera, restava in compagnia in attesa di trovarsi poi, nel suo rione, sulla panchina di fianco alla fontanella, di fronte alla Parrocchia. «I suoi amici di chiacchiera erano don Augusto Scavarda, John e il panettiere Giambra», ricordano dal Comitato del Rione che ha condiviso l'appello per la ricerca di qualche parente.