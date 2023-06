«Il mio grazie al personale del pronto soccorso di Borgosesia»

Un ringraziamento agli operatori del Pronto soccorso dell'ospedale di Borgosesia per la competenza e la gentilezza dimostrate. Claudina De Bernardi, 80enne di Varallo, il 23 marzo era stata portata al Pronto Soccorso dell’ospedale di Borgosesia per una ischemia transitoria, dovuta a un improvviso innalzarsi della pressione sanguigna: «Tutto il personale si è occupato di me in modo molto gentile ed affettuoso, spiegandomi con calma e semplicità cosa era successo, tranquillizzandomi sull’esito positivo, poiché di lì a qualche giorno quei sintomi preoccupanti si sarebbero dileguati, ma avrei dovuto sottopormi a controlli accurati per indagare la causa di ciò che mi era accaduto».

Nel frattempo Claudina è stata sottoposta agli esami necessari e alla sera è stata dimessa e ha potuto rientrare a casa. «Il personale si è occupato di prenotarmi tutte le visite specialistiche e gli accertamenti necessari, all’ospedale di Alessandria e di Tortona, dai quali è emerso che una valvola del cuore si era bloccata, quindi mi è stata data una cura e oggi fortunatamente sto bene, e domenica, con mio marito e i miei figli, ho potuto festeggiare i 48 anni anni del Caffè Del Ponte che avevamo aperto prima in via Osella, poi trasferito in via Scarognini. In occasione della riuscitissima Festa della Musica grazie a Enrico Vinzia, un vero mattatore, abbiamo fatto una bellissima festa con sangria per tutti».

Claudina con il marito Michele Tosi e la figlia Cristina ora ha ripreso il suo posto dietro il bancone: «Ringrazio di cuore medici e infermieri e mi auguro che il loro operare con scrupolo e professionalità sia riconosciuto e apprezzato».