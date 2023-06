Esenzioni ticket per disoccupazione: ecco dove rinnovarle

Esenzioni Ticket per disoccupazione, l'Asl ricorda dove andare e quali requisiti occorrono per il rinnovo.

Recentemente la Regione Piemonte ha prorogato con rinnovo automatico le esenzioni per reddito inerenti le condizioni E01, E03 e E04 (valide fino al 30.06.2023) sino al 31.03.2024. Solo chi è in possesso di esenzione con il codice E02, ovvero il disoccupato, dovrà chiedere il rinnovo tramite il portale Sistema Piemonte o agli sportelli Scelta e revoca.

Le categorie per cui il rinnovo è automatico sono le seguenti:

E01: cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito lordo complessivo non superiore a euro 36.151,98 (il minore al compimento del sesto anno non potrà più usufruire di tale esenzione);

E03 titolari di pensione o assegno sociale e loro familiari a carico;

E04 titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant’anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito lordo complessivo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico.

Coloro che sono già in possesso delle credenziali “Sistema Piemonte” o di “Credenziali SPID” possono visionare e/o stampare il certificato di esenzione collegandosi al sito SistemaPiemonte.it

Invece il cittadino in possesso del certificato di esenzione con il codice E02,ovvero il disoccupato, iscritto al Centro per l’Impiego - non in cerca di un primo lavoro - e suoi familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito lordo complessivo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico), dovrà recarsi all’Asl per l’eventuale rinnovo del certificato o utilizzare il suddetto servizio telematico messo a disposizione da SistemaPiemonte.

Si ricorda anche che gli utenti già in possesso di esenzione E01 possono verificarne il rinnovo automatico direttamente dal proprio medico curante e recarsi in un secondo tempo agli sportelli per la stampa cartacea dell’esenzione.

SEDI ASL A CUI RIVOLGERSI

Vercelli – CUP – Corso M. Abbiate 2 – da lunedì a venerdì, 8-12,30

Santhià – Casa della salute – Corso Matteotti 26 - da lunedì a venerdì, 8,30-12,30

Borgosesia – Ospedale – Via Ilorini Mo 20 – piano 0-percorso C - da lunedì a venerdì, 8-12,30 e martedì e giovedì 13,30-15

Gattinara – Casa della salute – Corso Vercelli 159 - da lunedì a venerdì, 8,30-12,30

Varallo – Casa della salute – Via Prof. Calderini 2 – da lunedì a giovedì, 8.30-12.30 e 13.30-15.30; il venerdì 8.30-12.30

Coggiola – Casa della salute – Via Garibaldi 97 - da lunedì a venerdì, 8-12,30 e lunedì e mercoledì 13,30-15,30

Scopello – Ambulatorio - Via Mera (presso il Municipio) - lunedì e venerdì 8.30-12.30 e 13.30-15.30